Ridderzaal van Kasteel geopend voor condoleanceregister Jules Deelder

Op het Kasteel kunnen mensen zaterdag een condoleanceregister tekenen voor Jules Deelder. De Ridderzaal is speciaal geopend van 10:00 tot 14:00 uur.

De schrijver/dichter was een groot fan van Sparta. Hij kwam er al vanaf dat hij een kleine jongen was. Dit jaar werd Deelder nog uitgeroepen tot Lid van Verdienste.

Rondom Sparta - AZ werd al een minuut stilte gehouden voor Deelder. De Spartanen speelden toen met rouwbanden.



Deelder maakte meerdere Sparta-gerelateerde gerdichten. Zo schreef hij over clubhelden Bok de Korver en Tonny van Ede. Zijn bekendste Sparta-gedicht is 'Spartaans gedicht voor Jan':

Vroeger of later

ga je dood

Dat staat als een paal

boven water

Zo oud als Sparta

word je nooit

En als je gaat

is het je tijd geweest

dat zeker is

Zo niet

ofter een hemel is

maar àlster een is

dan zal je zien

dat de Hemelpoort - o!

brok in ons keel -

verdacht veel weg heeft

van Het Kasteel

Herdenking

Komende dinsdag vindt er in De Doelen een grote herdenkingsdienst plaats. Daarbij zullen live-muziek en poëzie een grote rol spelen. Ook de familie van Deelder is aanwezig in De Doelen.

De uitvaart van Deelder is dinsdagmorgen in besloten kring. Hij overleed vorige week op 75-jarige leeftijd.