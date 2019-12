Vuurwerkslachtoffer Comet maakt het 'naar omstandigheden goed'

Kater Comet, die eerder deze week met vuurwerkverwondingen is binnengebracht bij het Dierenopvangcentrum Vlaardingen, is aan de beterende hand. Hij maakt het 'naar omstandigheden goed', zegt Babice Houtman, van de opvang.

"Hij is nog heel erg bang", zegt Houtman, "maar hij gaat het overleven. En dat is niet altijd zo bij dit soort verwondingen."

Comet, die vernoemd is naar een van de rendieren van de Kerstman, werd donderdagavond binnengebracht bij het opvangcentrum. Hij was gevonden aan de Korte Heinlantstraat en is waarschijnlijk het slachtoffer van vuurwerk. "Het is echt vreselijk wat Comet is overkomen", zegt Houtman verder. "Wie doet nu zoiets?"

Op de rug van Comet zit een wond van rond de tien centimeter lang. Zijn anus is kapot en er is een stukje plastic verwijderd door de dierenarts.

Zwerver

"We denken dat Comet een zwerfkat is", legt Houtman uit. "Hij is niet gecastreerd en dat is bij katers best vervelend als je die thuis houdt. Maar aan de andere kant is het wel een hele lieve kat."

De komende dagen wordt Comet verzorgd bij het opvangcentrum in Vlaardingen. Hij krijgt antibiotica en een speciale behandeling met ontsmettingszalf. "Hij wordt drie keer per dag ingesmeerd."

Hoeveel de behandeling gaat kosten is niet duidelijk, maar volgens Houtman 'heeft de opvang daar een speciaal potje voor'. "Maar het scheelt dat Comet waarschijnlijk niet geopereerd hoeft te worden."

Woede

Op internet hebben meerdere mensen al opgeroepen om geld in te zamelen voor de behandeling van het slachtoffer. "Dat is op zich ook wel fijn", gaat Houtman verder. "Mensen hebben zich ook al bij ons gemeld om ons financieel te ondersteunen."

Daarnaast zijn er ook mensen die een beloning willen uitloven voor de persoon met de gouden tip die leidt tot de aanhouding van degene die achter deze verwondingen zit.

Daarnaast zouden er plannen zijn om om 13:00 uur een soort protest te houden, beginnen bij de Korte Heinlantstraat, waar Comet is gevonden.