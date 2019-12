Arrestanten voor mogelijk Vlaardings vreugdevuur weer vrij

Vreugdevuren zijn verboden in Vlaardingen, na eerdere problemen. Er zijn nog twee pogingen gedaan om alsnog een ontheffing te krijgen voor een vreugdevuur, maar die verzoeken zijn door de burgemeester afgewezen.

Toch waren gisteren mensen bezig aan de Marathonweg om houten pallets neer te leggen. In verband met de vreugdevuren is het verboden om kerstbomen of pallets te vervoeren als het erop lijkt dat die gebruikt gaan worden voor een vuur.

"De elf krijgen nu een schikking toegestuurd", laat een woordvoerder van de politie weten. "Zeg maar een boete."

Containerbranden

Vlaardingen werd vrijdagavond ook opgeschrikt door een hele serie containerbranden. "In een periode van drie uur wel een stuk of zes", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Of er een verband is tussen de aanhouding van de elf Vlaardingers, het verbod op het vreugdevuur en de containerbranden is niet duidelijk. "Maar het is wel opmerkelijk dat er zoveel containerbranden in zo'n korte tijd zijn", zegt de woordvoerder van de brandweer. "Want een brand in een container ontstaat meestal niet uit zichzelf."