Sparta-supporters over Deelder: 'Hij gaf ondanks de zwarte kleding Rotterdam toch kleur'

"Sparta gaat hem missen", zegt Peter van der Zwan, voorzitter van 'De Sparta Supporter'. "Sparta en Deelder zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Angelina was vanmorgen de eerste die het condoleanceregister kwam tekenen. "Het is het minste wat je kan doen", zegt ze ingetogen. "Deelder was een indrukwekkende man. Spontaan, sprekend. Ja, ik wilde wel hier even zijn."

Ook Nancy van Driel maakte het tripje naar het Kasteel om in de Ridderzaal het condoleanceregister te tekenen. "Ondanks dat hij altijd zwarte kleding droeg gaf hij Rotterdam toch kleur", zegt ze met een glimlach.

Iedereen die regelmatig bij Sparta kwam, had Deelder wel eens zien lopen. "Ik ken hem zoals iedereen", gaat Nancy verder. "Met zijn gin zittend op de tribune, luidkeels Sparta aanmoedigend. Hij was echt een markante verschijning."

Van der Zwan valt Nancy bij: "Als je hem in de stad zag lopen en flaneren, dan was hij gewoon een bezienswaardigheid. Hij was gewoon een prachtkerel."

De voorzitter van de supportersvereniging heeft, naar eigen zeggen, tal van mooie verhalen over Jules Deelder, maar één daarvan valt zeker op. "Hij was nogal een gewoontedier", begint Van der Zwan. "En toen we als Sparta voor het eerst om kwart voor vijf moesten voetballen in plaats van half drie, toen moest hij wel heel erg wennen. Toen zag ik hem vloekend en tierend langskomen. Hoe de KNVB het in d'r hoofd had gekregen om zo laat te beginnen. Dat zijn de markante momenten."