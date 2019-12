De douane heeft zaterdagmorgen bij een controle in de Rotterdamse haven 255 kilo cocaïne onderschept. Die zat verstopt in zakken met silicapoeder.

De drugs zat in een container, afkomstig uit Brazilië. Silicapoeder is een middel dat vooral in de bouw gebruikt wordt. De container was onderweg naar een bedrijf in Hoogvliet.

De drugs hebben een straatwaarde tussen de 5 en 9 miljoen euro. Er is niemand opgepakt.