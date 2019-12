Oliebollenbakker Spijkenisse draait overuren: 'We verkopen er wel een paar honderdduizend'

Het is bijna het einde van het jaar en de oliebollenbakkers draaien op volle toeren. Zo ook Meesterbakker Voskamp in Spijkenisse. Arnold Kabbedijk, Chef oliebollen: "We verkopen veel oliebollen. Het aantal is moeilijk te schatten, maar het zijn er wel een paar honderdduizend".

De bezetting wordt tegen het einde van het jaar flink opgeschroefd in de bakkerij. "We zetten een heel circus op. Het circus begint in de bakkerij met een oliebollenlijn. De laatste dagen van het jaar hebben we er vijf staan. En dan het circus in de verkoop, onze zeventien winkels in en rondom Spijkenisse en een verkooppunt vóór de bakkerij. Dat is een grote tent op de parkeerplaats", aldus Kabbedijk.

Met liefde gemaakt

De oliebollen worden met veel zorg gemaakt. Het specialisme van medewerker Patrick is beslag draaien. Hij geeft de ingrediënten voor het succesrecept van de bakkerij weg: "Het perfecte beslag is luchtig, goede temperatuur, goede grondstoffen en er zit een hoop liefde in".

Kabbedijk waarborgt de kwaliteit en smaak van de oliebollen. "In het voortraject eet ik er heel veel, want ik moet proeven en testen. De laatste twee dagen zijn het er bij mij wat minder. Ik neem meestal wel een hapje om te proeven of ze nog lekker krokant zijn", vertelt de oliebollenbakker.