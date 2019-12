Stephen Danyo: 'In 2020 wil ik wereldkampioen worden'

Stephen Danyo blikt in Radio Rijnmond Sport terug op zijn boksjaar 2019. De Rotterdammer veroverde in zijn Rotterdam als eerste Nederlander een World Boxing Association titelgevecht van de Brit Navid Mansouri. "Dat was mijn hoogtepunt van het jaar, misschien wel van mijn carrière."

Voor Danyo, die zich in het Excelsior-stadion naar zijn titel knokte, was het een lang gekoesterde wens om in Rotterdam te vechten en te winnen. "Het is de grootste titel die ik heb behaald. Het is echt een droom die is uitgekomen. Een vol Excelsior-stadion. Dat was geweldig. Deze titel is de hoogste titel in mijn carrière, een titel die mij plaatst in de mondiale top tien."

Wereldkampioen in 2020

2020 wordt een belangrijk jaar in de carrière van Danyo. Op 4 april verdedigt Danyo zijn continentale titel in De Doelen. "Dat wordt echt een spektakel. Ik heb een heel duidelijk doel. Ik moet 'm winnen, in 2020 wil ik wereldkampioen worden, maar 2021 mag ook. Maar we gaan voor 2020."

Met een wereldtitel zou Danyo in illustere Rotterdamse voetsporen treden. "Het is alweer 25 jaar geleden dat Regilio Tuur de laatste Nederlandse wereldkampioen was. Een titel van mij gaat het boksen in Nederland een boost geven. Zeker voor jongens die ook de ambitie hebben om wereldkampioen te worden. Dan ligt alles voor ze klaar, daar doen we het voor."

Beluister het hele gesprek van presentator Peter van Drunen met Stephen Danyo bovenaan het bericht.