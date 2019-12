‘Een big smile van Excelsior in de Bijzondere Eredivisie!’

G-tak Excelsior in de Bijzondere Eredivisie: 'Dat zorgt voor een big smile!'

De eindejaarsuitzending van Rijnmond Sport over G-voetbal bij Excelsior. Van links naar rechts: Renzo, Sjoerd de Vos, Andrean Loizides en Michael Schoenmakers

“Ik ben trots. Het is een heerlijk gevoel”, straalt Michael Schoenmakers, één van de trainers van het G-team van Excelsior Rotterdam. Hij was samen met zijn zoon Renzo (16) en coördinator Andrean Loizides te gast om te praten over de Bijzondere Eredivisie, de 'profcompetitie' voor kinderen met een beperking.

Tien profclubs doen sinds deze zomer aan dit initiatief mee. Excelsior is de enige regioclub. “Het team moet verschillende mate van beperkingen hebben”, vertelt Andrean. “Jongens, meisjes en verschillende beperkingen. Zo krijg je een mooie afspiegeling.”

Omdat de Kralingers afgelopen zomer zo snel mogelijk spelers nodig hadden, moest Andrean snel een zoektocht starten. Hij kwam uiteindelijk uit bij Excelsior ’20 uit Schiedam. “Alles moest op korte termijn geregeld worden”, blikt Michael terug. “Als je hoort dat je mee kunt doen aan de Bijzonder Eredivisie, dan klinkt dat mooi in de oren. Dan krijg je een big smile!”

‘Genieten van Renzo’

Spits Renzo heeft het Syndroom van Down en een bloedstollingsziekte. Voetbal is daarom een uitlaatklep voor Renzo én Michael. “In het begin is het lastig om te accepteren dat Renzo anders voetbalt dan de andere kinderen van zijn leeftijd. Maar je laat het los en je ziet hem genieten. Ik geniet van het plezier dat Renzo nu heeft”, zegt Michael.

Behalve voetballen, doet het G-team van Excelsior eens in de zoveel tijd een activiteit. Zo kreeg het G-team van Excelsior een training van Excelsior-trainer Ricardo Moniz. “Hij is hartstikke aardig”, vertelt Renzo. “Het is mooi om te zien dat je de club zo mee krijgt, zeker de hoofdtrainer”, zegt Andrean.

“Maar ik vind Michael en Merwin goede coaches. Ik moet van hen mijn best doen”, zegt Renzo over zijn trainers bij het G-team van Excelsior. “Dat doen zij zeker”, vult Michael aan.

Competitie zonder ranglijst

De tien teams uit de Bijzondere Eredivisie spelen op een wedstrijddag van de profafdeling een aantal wedstrijden tegen elkaar. Er zijn vier speeldagen, waarvan drie al zijn geweest. De Bijzondere Eredivisie heeft geen ranglijst. Een bewuste keuze, vertelt Andrean.

“We willen deze kinderen het leven van een profvoetballer laten ervaren”, zegt Andrean. “We spelen wél wedstrijden om te winnen. Maar de grote winnaar van de Bijzondere Eredivisie zal niet zo erg worden uitgelicht, omdat we allemaal winnaars hebben.”

Het volledige studiogesprek over de G-tak van Excelsior Rotterdam/Excelsior '20 kun je hierboven beluisteren. Sjoerd de Vos presenteert deze uitzending.