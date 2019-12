Raemon Sluiter: 'Laatste vier jaar zwaar, maar waanzinnig tof'

Ruim vier jaar was Raemon Sluiter de trainer van Kiki Bertens, de beste Nederlandse tennisster van dit moment. Bertens maakte dit jaar zelf een einde aan de succesvolle samenwerking. Daardoor had de Rotterdammer nu alle tijd voor een uitgebreid gesprek op Radio Rijnmond.

Verslaggever Dirk Beers sprak met Sluiter over zijn leven na de break met Bertens, zijn succes met de tennisster, zijn kwaliteiten als trainer en de moeilijke tijden.

"Kiki was al heel goed voordat ik met haar begon", blikt Sluiter terug op zijn periode als trainer van Bertens. "Maar ik denk dat ik wel flinke steen heb bijgedragen aan datgene wat er nog gekomen is."

Zo haalde Bertens onder leiding van Sluiter in 2016 de halve finale van Roland Garros in Parijs en pakte de Wateringse WTA-titels in Cincinnati (2018) en Madrid (2019).

Mentale aspect grootste winstpunt

In gesprek met Beers haalt Sluiter voor het mentale aspect van Bertens aan. Vooral op dat punt is zij beter geworden, vindt hij. "Tweeënhalf jaar geleden speelde ze de halve finale van Roland Garros. Van daaruit maakte ze een enorme sprong op de wereldranglijst", kijkt Sluiter terug.

"Kiki kwam in de top 25 terecht, terwijl ze vond dat ze daar niet in thuis hoorde." Volgens Sluiter had Bertens telkens het gevoel dat ze de minste speler van de geplaatste speelsters is.

Inmiddels is Bertens de nummer negen op de WTA-ranglijst. "Nu weet ik dat Kiki weet dat ze top 10-waardig is. Dat staat ze nu bijna anderhalf jaar. Dat is de grootste winst geweest, ook voor mij."

Gebarsten bubbel

Momenteel is Sluiter geen tennistrainer en heeft hij vrij. "De bubbel is gebarsten", zegt de Rotterdammer. De komende periode gaat hij de tijd nemen om na te denken over de toekomst.

Sluiter heeft nu wel tijd voor andere dingen. Zo heeft hij een hond in huis. "Maar er is de afgelopen vier jaar zoveel gebeurd. Het is een mooie en interessante weg geweest, misschien moet ik die gebeurtenissen allemaal gaan opschrijven", zegt Sluiter.

Het volledige gesprek van verslaggever Dirk Beers met Raemon Sluiter is hierboven te beluisteren.