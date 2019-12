Bijzondere regiogenoten die het verschil maakten in 2019

Dat van Vanessa Umboh, die ondanks haar eigen problemen een stichting oprichtte voor kinderen in armoede. Het verhaal van Sander de Kramer, die niet alleen in Afrika mensen helpt, maar ook in Afghanistan. Het verhaal van ondernemer Laamia Elyounoussi die bij haar 'Schone Zaak' geen werknemers kent, maar familie. En het verhaal van woordkunstenaar YMP, die na dwalingen in zijn eigen leven nu jongeren inspireert.

