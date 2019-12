Jonge okapi Diergaarde Blijdorp zet eerste stapjes buiten

Okapi Kisala heeft voor het eerst een frisse neus gehaald. Moeder Kamina beviel in september in Diergaarde Blijdorp van de kleine Kisala.[Article:185656:Video okapi bevalt van dochtertje in Diergaarde Blijdorp]

De jonge okapi had al haar eerste stapjes gezet in de stal en binnentuin van de dierentuin, maar zaterdag durfde zij ook het buitengebied van haar verblijf te verkennen. De ontdekkingstocht was van korte duur, de kleine keerde snel terug naar binnen om bij haar moeder te drinken.

Kisala is niet de enige jonge okapi in Diergaarde Blijdorp. In november kreeg Kisala een nichtje. Kisala's nichtje Mhina verblijft nog op het nest. De okapi's zijn te volgen via een webcam .

