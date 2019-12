Bij een vermoedelijke poging tot een overval op hun woning aan de Frankenoord in Rotterdam IJsselmonde is een ouder echtpaar met de schrik vrij gekomen.

De man van het stel zag iemand rondsluipen in de tuin. Hij besloot naar buiten te gaan en de rondsluipende man weg te jagen. Die sloeg vervolgens op de vlucht.

De politie is in de omgeving van de Frankenoord naar hem op zoek en zoekt ook getuigen.