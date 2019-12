Kunst terug in Oranje: 'Uniek om van hobby je werk te maken'

Tijdens de Korfbal Challenge kan het publiek dit weekend in het Topsportcentrum genieten van onder andere het Nederlands team en PKC/SWKGroep. De Papendrechters kunnen, in tegenstelling tot Oranje, wel over sterkhouder Richard Kunst beschikken.

"Ik vind het tijdens de Korfbal Challenge leuker om bij PKC mee te doen, omdat we bij het Nederlands team al genoeg momenten met elkaar hebben", zegt Kunst.

Rentree in Oranje

Twee jaar geleden kondigde Kunst zijn afscheid bij het Nederlands team aan, om zich te kunnen richten op zijn maatschappelijke carrière. Op die keuze is Kunst teruggekomen. "Zeker als je ermee bent gestopt, merk je pas wat je mist", zegt Kunst over zijn terugkeer.

"Ik deed bij het Nederlands team zes jaar hetzelfde. Dan besef je soms niet hoe uniek het is om van je hobby je werk te maken", vertelt Kunst.

Bondscoach Wim Scholtmeijer is blij dat hij Kunst weer in de Nederlandse selectie kan opnemen. "Hij voldoet aan alle eisen om bij het team te zitten", legt Scholtmeijer uit. "Dan is er geen enkel argument om hem niet mee te nemen."

Opvolging Hulzebosch

Tijdens de Korfbal Challenge sprak Kunst ook over de opvolging van Daniël Hulzebosch. De trainer stopt na dit seizoen bij PKC vanwege promotie op zijn werk. Daarom ontstaat er na deze zomer een vacature in Papendrecht.

"Wij hebben als selectie één stem", zegt Kunst over de opvolging bij PKC. Namen van Ard Korporaal en Jan Niebeek liggen volgens Kunst voor de hand. Kunst vertelt dat er al gesprekken met andere trainers zijn geweest.

Scholtmeijer: 'Niet met andere clubs gesproken'

Maar Kunst liet ook een andere naam vallen: bondscoach Scholtmeijer. "Als hij zou stoppen bij het Nederlands team, dan zou ik het gaaf vinden. Ook als hij PKC samen met het Nederlands team zou mogen doen."

Scholtmeijer heeft nog een contract tot 1 januari 2021 bij het Nederlands team. Maar aan andere clubs heeft hij nog niet gedacht, ook niet aan PKC.

"In Sassenheim (TOP, red.) is er ook een vacature", zegt Scholtmeijer. "Op dit moment gaat het hier niet over. Ik heb nog een jaar contract en het zou netjes zijn om me daarop te richten. Wat na volgend jaar komt, zien we dan wel weer."

Bij de Korfbal Challenge hebben PKC en Fortuna/Delta Logistiek zaterdag de finale gehaald. De Papendrechters wonnen moeizaam met 20-16 van Talent TeamNL Korfbal. Fortuna klopte het Nederlands team met 21-19. De finale wordt op maandagavond gespeeld.