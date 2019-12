Van Feis tot Deelder: deze bekende regiogenoten zijn ons ontvallen in 2019

Het begon in januari met Feis en van politici Witteveen, Simons en Andriessen gingen we via kunstenaars Ferwerda en Wijnberg naar Jules Deelder en Geertje Kuijntjes. Welke opmerkelijke en minder opmerkelijke regiogenoten zijn het afgelopen jaar overleden?

Een overzicht:

01 januari 2019 – Faisal Mssyeh aka Feis (rapper)

Brak in 2007 door dankzij het nummer ‘Klein, klein, jongetje’ van U-niq. Maakte in 2014 zijn solodebuut met het album Hard van Buiten, Gebroken van Binnen. Deed ook mee in 2015 met het NPO-programma Ali B op volle toeren.

Tijdens een ruzie op de Nieuwe Binnenweg werd Feis doodgeschoten. Zijn broertje Bilal raakte zwaargewond.



14 januari 2019 – Bas Grisnigt (oorlogsspion)

Geboren in Rotterdam. Hij was de laatste oorlogsspion van Bureau Inlichtingen. Werd opgepakt door de Duitsers, maar overleefde vijf verschillende concentratiekampen. Werkte na de oorlog voor Shell.

19 januari 2019 – Jan Coenen (voetballer)

Oud-speler en jarenlang sponsor van Excelsior. Was ook actief voor SVV uit Schiedam.

24 januari 2019 – Ger Robbemond (voetballer)

Oud-speler van Fortuna Vlaardingen en FC Vlaardingen. Speelde zestien jaar betaald voetbal en werd later ook trainer bij meerdere clubs in Vlaardingen.

24 januari 2019 – Koos Andriessen (politicus)

Rotterdammer. Was twee keer minister van Economische Zaken: van 1963 tot 1965 en van 1989 tot 1994. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de oprichting van de Gasunie en de aanleg van het aardgasnet.

25 januari 2019 – Dries Sloof (bokser/trainer)

Was jarenlang trainer van de Dutch Windmills. Trainer van voomalig Nederlands Kampioen Ronald Hiwat. Gaf tot bijna aan zijn dood nog eens per week boksles op zaterdagmiddag.

28 januari 2019 – Jurrie Koolhof (voetballer/trainer)

Speelde als voetballer zes seizoenen voor PSV. Was één jaar trainer van FC Dordrecht.

11 februari 2019 – Jim Postma (journalist)

Rotterdamse journalist van Het Vrije Volk. Stond aan de basis van Vandaag & Morgen, een website waar hij de hoofdredacteur was.

01 maart 2019 – Wim van Mourik (journalist)

Journalist voor lokale media en speaker bij volleybalvereniging Sliedrecht Sport en vv Sliedrecht.

04 maart 2019 – Lau Schroeter

Beter bekend als de helft van het echtpaar Tiny en Lau. Werd bekend nadat een filmpje online was verschenen waarin hij samen met Tiny een kerstboom probeert op te tuigen. Dat gaat gepaard met het nodige gevloek en gescheld.



12 maart 2019 – Will Ferwerda (Kunstenaar)

Kunstschilder. Had tot aan zijn dood een atelier aan de Voorstraat in Dordrecht. Kwam ooit landelijk in het nieuws nadat burgemeester Van Rappard van Gorinchem hoogstpersoonlijk een expositie in de stadsschouwburg verbood, omdat er naakt te zien was.

11 april 2019 – Hans Simons (politicus)

Was tweemaal wethouder in Rotterdam: van 1982 tot 1989 en tussen 1994 en 2001. In de tussentijd was hij staatssecretaris van Volksgezondheid in het kabinet Lubbers III.



12 april 2019 – Daan van der Vorm sr. (bouwondernemer)

Rotterdammer. Zijn firma, de Vorm Holding, was onder meer betrokken bij de bouw van het gebouw van Nationale Nederlanden en Sportpaleis Ahoy. Zijn zoon, Daan jr., nam in 2003 het bedrijf over. De familie Van der Vorm staat tweede op de lijst van Quote in het lijstje met ‘rijkste families’ met een vermogen van 8,5 miljard euro.

13 april 2019 – Cees Pijl Hogeweg (burgemeester)

Was vijftien jaar burgemeester van Zwijndrecht. Veranderde zijn achternaam Hogeweg in Pijl Hogeweg, omdat de achternaam van zijn moeder dreigde te verdwijnen. Zocht in zijn periode als burgemeester van Zwijndrecht regelmatig naar de samenwerking met de andere Drechtsteden.

20 april 2019 – Joop van den Bos (dichter)

Schreef achttien dichtbundels. Een van die bundels gaat over het bombardement van Rotterdam dat hij van dichtbij meemaakte.

22 april 2019 – Frans van den Heerik (bokstrainer)

Gezicht van boksschool Boxing’82 op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Van den Heerik stond bekend als iemand die ‘geen blad voor de mond nam’. Na zijn dood nam de dochter van Van den Heerik de boksschool over.



23 april 2019 – Johan Witteveen (minister/hoogleraar)

Groeide op in Rotterdam. Werd al op zijn 27e hoogleraar aan de Economische Hogeschool in Rotterdam. Later werd hij rector magnificus. Zat zowel in de Eerste- als in de Tweede Kamer. Was ook minister van Financiën en vice-premier en directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

24 april 2019 – Fatima Talbi (politica)

Raadslid namens de Partij van de Arbeid in de Rotterdamse gemeenteraad. Zat ook in de gebiedscommissie Delfshaven.

29 april 2019 – Barend Petersen (saxofonist)

Bekend gezicht in de jazzscene. Speelde met het Barend Petersen Kwintet door heel het land.

06 mei 2019 – John Paay (componist/muzikant)

Rotterdammer Paay was jarenlang de bandleider van het John Paay Orchestra, waarmee hij na de oorlog Amerikaanse soldaten in Duitsland vermaakte. Had ook een muziekstudio in Schiedam, waar onder andere reclamemuziek voor Unilever werd gemaakt. Was de vader van Patricia Paay en Yvonne Keely.

17 mei 2019 – Aad van der Horst (voetballer)

Een van de belangrijke spelers van het SVV-team dat in 1949 landskampioen van Nederland werd. Was jarenlang erelid bij de Schiedamse club.

20 mei 2019 – Hugo Schortingshuis (rattenvanger van Tiengemeten)

Een bekende verschijning op het eiland van Tiengemeten. Was een van de langstwonende mensen op het eiland. Werkte er als muskusrattenbestrijder. Was door een groeistoornis 1 meter 27 lang.



22 mei 2019 – Cees Schrama (muzikant)

Jazzmuzikant en producer. Was vele jaren betrokken bij het North Sea Jazzfestival. Trad ook regelmatig op in het Rotterdamse jazzcafé Dizzy.

02 juni 2019 – Barry Hughes (trainer Sparta)

De Brit trainde onder meer Sparta, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en HFC Haarlem. Met Sparta haalde hij in 1983 Europees Voetbal. In die ploeg zaten onder meer Louis van Gaal en Danny Blind.

Hughes was ook entertainer, met eigen carnavalskrakers zoals ‘Ik wil op m’n kop een kamerbreed tapijt’.



01 juli 2019 – Sandór Popovics (trainer)

Hongaarse voetbaltrainer van Sparta, Excelsior en SVV. Stond bekend als een bevlogen en welbespraakte trainer. Speelde zelf als speler voor Sparta.

01 juli 2019 – Mariska Jazvin

De vrouw uit Hendrik-Ido-Ambacht kwam in het nieuws nadat ze een crowdfundingsactie was gestart om zich te laten behandelen in Keulen aan een hersentumor.

Ze was te zien in de documentaire ‘Hersenleed’, waar een jaar lang chirurgen en patiënten van het Erasmus MC werden gevolgd. De crowdfundingsactie voor haar behandeling was een succes, maar een dag voordat ze naar Duitsland zou afreizen, kreeg Mariska een hersenbloeding.

05 juli 2019 – Familiedrama Vlaardingen

Aan de Van der Waalstraat schiet een man eerst zijn vrouw dood. Daarna steekt hij het huis in brand. Daardoor ontstaat een explosie en komt de man ook om het leven. De twee laten twee kinderen achter. Het familiedrama zorgt voor een grote schok in Vlaardingen.



15 juli 2019 – Kobus L.

De Rotterdamse ‘zigeunerkoning’. Werd in de jaren negentig veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Handelde onder meer met Desi Bouterse en Ronnie Brunswijk. Werd een jaar geleden nog veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van zijn schoonzoon op een vakantiepark in Noord-Brabant.



29 juli 2019 – Loek van Mil (honkballer)

Was jarenlang pitcher bij Neptunus. Speelde ook in de Verenigde Staten voor de Minnesota Twins en de Los Angeles Angels. Won in 2016 met Oranje het EK. Kwam om het leven bij een ongeluk.

04 augustus 2019 – Gunder Bengtsson (trainer)

Zweedse voetbaltrainer van Feyenoord. Stond aan het roer van de club aan het einde van de jaren ’80, toen het erg slecht ging met Feyenoord. Na anderhalf jaar werd hij ontslagen. Eerder won Bengtsson met IFK Göteborg de UEFA-cup.

13 augustus 2019 – Arie van Hartog (doelman)

Keepte tussen 1951 en 1964 bijna driehonderd wedstrijden voor Excelsior. Speelde ook nog twee bij Sparta. Was 77 jaar lid van Excelsior.

15 augustus 2019 – Jan Bruijs (voetballer)

Bekend gezicht in het regionale amateurvoetbal. Speelde ook jarenlang bij CVV (Charlois). Werd ook bekend door het ‘minivoetbal’ van de NCRV. Oudere broer van actrice Joke Bruijs.

30 augustus 2019 – Harry Cohen (verzetsheld)

Geboren in Utrecht. Woonde ook jaren in Rotterdam. Werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als fietskoerier voor de Joods Raad in Amsterdam. Hielp ook mee met het wegsmokkelen van honderden joodse kinderen uit de hoofdstad.

09 september 2019 – Familiedrama Dordrecht

De 35-jarige politieagent Wendell C. schiet zijn twee kinderen en zijn vrouw dood. Daarna pleegt hij zelfmoord. Het familiedrama maakt veel los, in Dordrecht en daarbuiten.



17 september 2019 – Daniël Wayenberg (pianist/componist)

Wordt gezien als een van de grootste Nederlandse pianisten. Was ook meer dan tien jaar docent Piano bij het conservatorium in Rotterdam.

Trad onder meer op met Tonny Eyk, Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven.

19 september 2019 – Wim Crouwel (ontwerper, hoogleraar)

Voormalig directeur van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam van 1985 tot en met 1993. Als ontwerper maakte hij meerdere lettertypen als ‘New Alphabet’. Was ook hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en de TU Delft.

05 oktober 2019 – Wim van der Does (politicus)

Bekend gezicht in de lokale politiek in Heerjansdam en later ook in Zwijndrecht. ‘Iemand die geen blad voor de mond nam’, volgens de lokale D66.

10 oktober 2019 – Egeltje Five

Opmerkelijke egel omdat het nauwelijks stekels had. Het waren er slechts vijf en daar is het diertje ook naar vernoemd. Five werd opgevangen door de Egelopvang in Papendrecht. Het beestje had een tumor en de artsen hebben het diertje laten inslapen.



12 oktober 2019 – Eric van Doorn, aka DJ Denz da Denz (dj)

Jarenlang een toonaangevende dj in het Rotterdamse uitgaansleven. Was een van de vaste dj’s van Nighttown.

16 oktober 2019 – Peter van der Noord (Roparun)

Startte samen met Sjaak Bril in de jaren ’90 de Roparun. In twintig jaar groeide de estafetteloop uit tot een groot evenement dat miljoenen euro’s oplevert, om mensen met kanker ‘een menswaardig einde aan het leven te gunnen’. Van der Noord overleed uiteindelijk zelf aan kanker.

22 oktober 2019 – Til Gardeniers (Politica)

Rotterdamse oud-minister. Zat eerder namens de KVP in de Tweede Kamer. Werd als kamerlid vooral bekend door het indienen van de abortuswet. Ze wilde samen met Hannie van Leeuwen (ARP) het verbod op abortus handhaven, maar wel onder bepaalde uitzonderingen toestaan.

Als minister was ze betrokken bij de totstandkoming van het RIAGG. Na haar ministerschap maakte ze de overstap naar de Raad van State.

30 oktober 2019 – Dick Corporaal (burgemeester)

Was burgemeester van Leerdam (12 jaar) en Zwijndrecht (10 jaar). Lid van de ARP, die later over ging in het CDA.

09 november 2019 – Hans Verèl (voetballer/trainer)

Speelde tijdens zijn carrière onder meer voor Sparta, maar speelde, vooral door blessures, niet meer dan zes wedstrijden in het betaald voetbal. Ging daarna aan de slag als trainer, onder meer bij SVV/Dordrecht’90. Met die club werd hij vijftiende in de Eredivisie, nog altijd het beste resultaat van de club uit de geschiedenis.

13 november 2019 – Jaap Mol (horecaondernemer)

Eigenaar van Visser’s Poffertjessalon en bekend gezicht in de Dordtse horecawereld. Begon zijn zaak aan de Groenmarkt in Dordrecht in 1975. Die zaak groeide uit tot een van de bekendste en populairste horecazaken van de stad.

15 november 2019 – Hans van Vliet (radiomaker)

Was jarenlang een bepalende stem op Radio Rijnmond. Werd bekend met programma’s als De Ruilbeurs en als commentator bij wedstrijden van Feyenoord. Had ook de sportredactie van Radio Rijnmond op poten gezet. Verzorgde ook jarenlang reizen naar de marathon van New York.



17 november 2019 – Oma Beppie

Vrouw uit Oud-Beijerland kwam in het nieuws omdat ze haar enkel brak toen ze werd vervoerd door Trevvel. Volgens de familie was de enkelbreuk de directe aanleiding voor het overlijden van de vrouw. Na de val was ze gekluisterd aan een rolstoel.

28 november 2019 – Pim Verbeek (voetballer/trainer)

Kwam als speler uit voor Sparta Rotterdam. Maakte als trainer zijn debuut als assistent bij DS’79 (Dordrecht). Maakte daarna de overstap naar Unitas (Gorinchem), om daarna over te stappen naar De Graafschap.

Kende als trainer bij Feyenoord in 1989 een desastreus seizoen. Plaatste zich met Australië voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Met Oman won hij de Golf Cup of Nations.

01 december 2019 – ‘Oliebollenoma’ Stien

Moeder van de Rotterdamse oliebollenkoning Richard Visser. Kwam in het nieuws doordat ze als laatste wens had om nog één keer de oliebollenkraam van haar zoon te bezoeken.



05 december 2019 – Andreas Rose (raadslid Schiedam)

Raadslid en ondernemer. Omschreef zichzelf als ‘grootste mopperaar van de Schiedamse raad’. Oprichter Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS). Werd onwel tijdens commissievergadering. Overleed aan een bloedvergiftiging.

19 december 2019 – Jules Deelder (dichter/nachtburgemeester)

Dichter, schrijver, kunstenaar, muzikant, jazz-liefhebber, oer-Spartaan, bekende Rotterdammer. Eerder dit jaar werd zijn 75ste verjaardag nog groots gevierd. Hij krijgt op 31 december een ‘stadsbegrafenis’.



20 december 2019 – Jaap Schalekamp

Zoon van grondlegger Dick Schalekamp sr. van het Dordtse bedrijf Riwal. Geldschieter van FC Dordrecht.

20 december 2019 – Thijs Kwakkernaat (voetballer)

De spits speelde tussen 1968 en 1977 voor Excelsior. Hij kwam 245 wedstrijden in actie voor de Kralingers. Promoveerde twee keer met Excelsior, van de Tweede Divisie naar de Eredivisie.

23 december 2019 – Chawwa Wijnberg (kunstenaar)

Joodse dichteres en beeldend kunstenaar, geboren in Dordrecht. Exposeerde met haar werk onder meer in Breda en Amsterdam.