Mogelijk tweede persoon gewond geraakt bij dodelijke schietpartij in Schiedam

Bij de dodelijke schietpartij gisteravond in Schiedam is mogelijk ook nog ten minste een ander persoon gewond geraakt. Dat zegt de politie op basis van sporenonderzoek.

Bij de schietpartij in een woning aan de Schiedamse Boomgaardstraat kwam zaterdagavond een man om het leven. Medische hulp mocht niet meer baten.

Uit sporenonderzoek blijkt nu dat een gewond persoon mogelijk na de schietpartij de woning heeft weten te verlaten, al dan niet met hulp van anderen.

De politie vermoedt dat hij of zij ook betrokken was bij de schietpartij. Omwonenden die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Boomgaardstraat, Bagijnhof, Lange Kerkstraat, Grote Markt of Ooievaarsteeg worden opgeroepen zich te melden.

Over de toedracht van de dodelijke schietpartij is nog niets duidelijk. De politie heeft zo'n twintig rechercheurs op de zaak gezet.