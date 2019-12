Scheidsrechters blikken terug op 2019: 'De VAR moet zich bij duidelijke fouten houden'

Met drie regioscheidsrechters uit het betaalde voetbal blikken we in de eindejaarsuitzending van Rijnmond Sport terug op het jaar 2019. Danny Makkelie, Clay Ruperti en Laurens Gerrets schoven in de radiostudio aan bij Dennis van Eersel om het onder andere te hebben over de Video Assistant Referee (VAR).

Ondanks de vele ophef over de VAR zijn de drie scheidsrechters positief over de komst van de videohulp.

"De VAR heeft zijn meerwaarde bewezen", zegt Danny Makkelie, die wel een kanttekening plaatst. "Ik vind wel dat de VAR zich bezig moet houden met duidelijke fouten en niet met beslissingen beter maken. Je ziet toch wel dat de VAR in sommige gevallen iets te veel een hoofdrol pakt. Dat zou in mijn optiek niet moeten."

Volgens Gerrets en Ruperti is het in wedstrijden niet zo dat er bij een grote naam, zoals bijvoorbeeld Björn Kuipers, minder inmenging is. "Dat speelt voor ons geen enkele rol", volgens Ruperti. "Je kijkt naar het spel en legt de beslissing langs de meetlat. Als het duidelijk fout is wat er gebeurt, dan moet je ingrijpen, of dat nou bij Danny Makkelie is of een andere scheidsrechter."

Ahmad Mendes Moreira

Onbedoeld stond Laurens Gerrets 17 november in het middelpunt van de aandacht. Na racistische opmerkingen van het FC Den Bosch-publiek aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira besloot Gerrets de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.

Gerrets kreeg na afloop veel complimenten voor zijn optreden. "Al die reacties deden me goed. Het sterkt me in de keuze die ik heb gemaakt. Het was geen makkelijke keuze, maar wel de goede."

Als Gerrets terugkijkt op de wedstrijd doet het wat met hem. "Ik heb gewoon kippenvel. De spanning van het moment en de keuzes die je afweegt en dat je ziet dat iemand echt geraakt wordt, dat is het gevoel dat ik nu weer krijg. Het was een moment dat de regel en het gevoel met elkaar in strijd kunnen komen. Dan moet je de afweging maken die het verstandigst is."

Makkelie heeft niets dan lovende woorden voor het optreden van zijn collega-scheidsrechter. "Laurens heeft uitstekend gehandeld. Hij heeft een uitstekend signaal afgegeven naar de voetbalwereld." Ruperti sluit zich daarbij aan. "Daar ben ik het helemaal mee eens. Laurens heeft gedaan wat allen van ons zouden hebben gedaan."