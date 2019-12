Man in gezicht gestoken in Giessenburg na ruzie over rekening

Een man van 27 uit Giessenburg is zaterdagnacht rond 04:00 uur bij zijn huis aan de Bogerd neergestoken. Hij is met verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een 24-jarige man uit Gorinchem aangehouden als verdachte. Aanleiding voor het steken is volgens een politiewoordvoerder een niet betaalde rekening in de kroeg.

Een groep van zes mensen was wat gaan drinken in een café en kreeg woorden over de rekening. De verdachte is daarop naar het huis van het slachtoffer gegaan om verhaal te halen en stak hem vervolgens neer.

Bij het huis is ook een 28-jarige vrouw uit Nieuwpoort gewond geraakt. Zij is volgens de politie niet gestoken, maar raakte op een andere manier gewond.