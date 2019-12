Henk van Stee: 'Handhaving in de eredivisie is mooier dan de promotie'

In de eindejaarsuitzending van Radio Rijnmond Sport wordt er teruggeblikt op het jaar, maar ook op carrières. Sparta-directeur Henk van Stee geeft presentator en voormalig collega bij de bank Léon Boele in inkijkje in zijn carrière.



Naast het inkijkje in zijn het verleden van Van Stee blikt de technisch directeur van Sparta ook tevreden terug op het afgelopen jaar met de club uit Spangen. "Sparta moet het hebben van een bepaalde mentaliteit. We moeten nu eenmaal ons hoofd bovenwater houden, we hebben natuurlijk niet zoveel vlees op de botten. We hebben voor vijfenhalf miljoen euro verkocht en nagenoeg niks gekocht. Dus in alle opzichten was het een geweldig jaar. Maar ik ben pas hartstikke gelukkig als we een paar jaar in de eredivisie blijven. Voor mezelf is handhaving mooier dan de promotie."

Beluister het volledige interview van presentator Léon Boele met Henk van Stee bovenaan het artikel.