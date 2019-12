Schaatsbaan Rotterdam wil maand langer open

Volgens directeur en initiatiefnemer Tijs Nederlof is de opbouw van de baan in tien dagen erg krap. "Dat gaat elk jaar wel goed, maar het is heel krap. Het geeft veel overwerk en het is enorm zwaar voor de mensen die dat elk jaar moeten doen. Hoe langer je daar de tijd voor hebt, hoe beter het ijs wordt; dat is echt een wens van ons."

Voor het zevende seizoen zit Schaatsbaan Rotterdam gedurende de maanden december, januari en februari op het terrein van hockeyclub Leonidas. Op twee hockeyvelden staat een vierhonderd meter baan en in een hal zijn een fun- en curlingbaan aangelegd.

Recordjaar

Schaatsbaan Rotterdam is enorm populair. Dit jaar belooft een recordjaar te worden met meer dan tweehonderdduizend bezoekers.

Fanatieke schaatsers zien de plannen wel zitten. "In oktober en november rijden wij in Den Haag, maar we wonen in Rotterdam", zegt een schaatser die elke dag op Schaatsbaan Rotterdam te vinden is. "Dus als deze baan langer open is gaan we halleluja zingen." Een ander schaatser vult aan: "Ik rijd liever hier naar toe. Het is dichterbij en gezelliger."

Uitbreiding

De wens om langer open te zijn en groter te worden, maakt dat Schaatsbaan Rotterdam op zoek is naar een locatie waar uitbreiding mogelijk is. Op zich is de locatie van Leonidas aan het Toepad goed en directeur Nederlof zou daar ook het liefst willen blijven.

Toch is er één maar. Voor de opbouw van de baan moet gewacht worden tot de hockeycompetitie eind november is afgelopen. Alles moet weer afgebroken zijn voordat de competitie op de buitenvelden in maart weer begint. Dat had bijvoorbeeld begin dit jaar tot gevolg dat de schaatsbaan tijdens de voorjaarsvakantie moest worden afgebroken, terwijl de organisatie graag nog een paar weken open had gewild.

"Het is mooi dat we van het complex gebruik mogen maken als er niet wordt gehockeyd," zegt Nederlof. "Onze beperking is wel dat we een overlap hebben met het hockeyseizoen. Leonidas is een grote vereniging die - net als wij - blijft groeien en extra capaciteit nodig heeft. Een optie kan zijn dat er hier twee extra velden worden gemaakt."

Parkeergarage

De toenemende drukte op het ijs geeft ook parkeerdruk, zegt de directeur. "We zijn aan het nadenken over of we wellicht een parkeergarage kunnen bouwen op het huidige parkeerterrein."

"Hoe we een oplossing voor het ruimteprobleem vinden? Daarover zijn we in gesprek met de gemeente Rotterdam. Het is fijn om te weten dat de gemeente bereid is om mee te denken. Ze zijn enorm blij met ons. We zijn een succes nummer."