Del Carmen Alvarado breidt voorsprong in Superprestige uit met tweede plaats in Diegem

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado zondagavond heeft haar voorsprong in het Superprestige-klassement uitgebreid door een tweede plaats in de Suprestige-wedstrijd in het Belgische Diegem. Del Carmen Alvarado moest in de slotfase van de wedstrijd de zege aan Annemarie Worst laten.

In de laatste ronde reden Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn in een groepje van drie. De Rotterdamse ontstnapte maar werd achterhaald door Worst en Kastelijn. Bij het passeren van de trappen kon Worst Del Carmen Alvarado achterhalen en haar in de sprint kloppen.

In de Superprestige-stand gaat Del Carmen Alvarado aan kop met 81 punten. Ze loopt één punt uit op nummer twee Yara Kastelijn die 76 punten bij elkaar heeft gesprokkeld. De Superprestige gaat op 9 februari verder met een wedstrijd in Merksplas. De slotronde vindt op 15 februari plaats in Middelkerke.