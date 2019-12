Het weer van vandaag: zonnig en droog

Vandaag is het schitterend weer met volop zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 7 of 8 graden. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt niet lager dan 4 graden. De wind waait zwak tot matig en komt uit het westen en aan zee later uit het noordwesten.

Op Oudejaarsdag is het waarschijnlijk de hele dag grijs en nevelig. In de loop van de middag kan de zon af en toe doorbreken. In de middag wordt het 7 graden en waait er een zwakke en aan zee matige oostenwind. Tijdens de jaarwisseling is het rustig en droog en bestaat er kans op vuurwerkmist. De temperatuur ligt rond middernacht op 2 graden.

Vooruitzichten

Op nieuwjaarsdag is het eerst grijs, daarna zijn er perioden met zon en blijft het droog. Vanaf donderdag is er meer bewolking en vrijdagochtend kan er een spatje regen vallen. Het wordt opnieuw zachter, maar in de nacht naar woensdag ligt de temperatuur nog rond het vriespunt. Een overgang naar serieus winterweer laat voorlopig op zich wachten!