Vier auto's in brand in Sliedrecht

In Sliedrecht zijn maandagochtend vier auto's in vlammen opgegaan. De voertuigen stonden in de Rietzangerstraat, de Karekietstraat en de Rembrandtlaan in de wijk Vogelbuurt-Zuid.

Buurtbewoners zijn geschrokken door de branden. "We werden wakker van een knal en zagen dat één van de auto's in brand stond. We dachten aan vuurwerk, maar of dat achteraf het geval is, weten we niet", vertelt een buurtbewoner.

"Het was mijn auto, da's jammer", vertelt een vrouw uit de wijk. "Ik ben geeneens boos, het was meer schrik", vervolgt ze. "We gaan wel op een mooie manier het oude jaar uit. Gelukkig is niemand gewond geraakt, dat is het belangrijkste", vertelt ze nuchter.

De politie Sliedrecht plaatste op 27 december al een bericht op Twitter over een poging tot brandstichting in de Merelstraat. Of er verband is tussen deze eerdere melding en de branden is nog niet bekend.

Over de oorzaak van de autobranden is nog niks bekend, de politie doet onderzoek.