Meer reizigers Hoekse Lijn dan verwacht

Er checkten in november zo'n 27.000 reizigers in en uit op de metrolijn. Het vervoersbedrijf dacht drie jaar nodig te hebben deze aantallen te halen.

Van Unck greep het interview bij BNR ook aan om te lobbyen voor vijf miljard extra om het metronetwerk in en rond Rotterdam klaar voor de toekomst te maken: "Als we niet snel investeren in de metro, moeten we in de regio Rotterdam tussen 2025 en 2030 reizigers op de perrons laten staan".