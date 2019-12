2020 wordt een spannend jaar voor het Rotterdamse waterpolo-talent Anne de Kleer

Het wordt een spannend jaar voor het Rotterdamse waterpolo-talent Anne de Kleer. De achttienjarige wil in 2020 debuteren als wedstrijdspeler van Jong Oranje tijdens het Europees Jongeren Kampioenschap. Vanochtend pakt ze het vliegtuig naar Longbeach in de Verenigde Staten om daar te studeren en nog harder te trainen om haar doel te bereiken.

"Ik vind het altijd lekker, ik kan mijn energie kwijt en het voelt goed om het water in te springen." Geen spoortje van verveling is er te bespeuren bij de jonge waterpoloster ook al heeft ze een straf trainingsprogramma. Ze ligt zo goed als iedere dag in het water: vijf dagen trainen en één wedstrijd per week.

Waterpolo is haar met de paplepel ingegoten en ze komt uit een heuse waterpolo-familie. Moeder, vader en zelfs opa beoefenen of beoefenden de sport. Anne lag als peuter al in het water. "Dat was leuk met de bal spelen, proberen te scoren maar dat zag er natuurlijk niet uit", blikt ze lachend terug op een foto van zichzelf als ukkie in het Van Maanenbad in Rotterdam-Noord.

Zwemvliezen tussen de vingers

Ze is als een vis in het water. "Ze zeggen altijd: het lijkt wel alsof je vliezen tussen je vingers hebt zitten". Naast talent heeft ze discipline en een enorme wilskracht. "Ik wil altijd het beste uit mezelf halen. Ik kan ook niet rustig aan doen tijdens een training. Als je weet dat je iets kan of je denkt dat je iets kan, probeer het eruit te halen. En wie weet, rolt er iets goeds uit."

Voor 2020 heeft Anne haar zinnen gezet op deelname aan het Europees Jongeren Kampioenschap. Ze traint al een tijdje mee met het Jong Oranje maar is nog niet geselecteerd voor wedstrijden en toernooien. In Longbeach, Californië, wil ze zichzelf klaarstomen voor haar debuut als Oranjespeler. "Daar trainen we 's ochtends en 's avonds, en overdag ga ik naar school. En hopelijk kan ik daar heel erg groeien waardoor ik deze zomer deel mag nemen aan het Europees Jongeren Kampioenschap."

Grote droom is Olympische Spelen

Haar goede voornemen voor het komend jaar kan nog veel meer in het verschiet hebben. "Mijn grote droom, poeh, ooit de Olympische Spelen halen", zegt ze voorzichtig. Ze wil niet te hard van stapel lopen en alles stapje voor stapje aanpakken. "Ik stel altijd kleine doelen voor mezelf per jaar en dit jaar is dat het EJK halen, het jaar daarna het WJK en zo stapje voor stapje verder komen en daarna kijken of ik de Olympische Spelen kan halen."