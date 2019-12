Flat Rotterdam-Alexander ontruimd na brand

De brandweer heeft maandagochtend een flat aan de Kelloggplaats in Rotterdam-Prins Alexander ontruimd. In een keuken van één van de woningen op de begane grond brak eerder op de ochtend brand uit.

De brand is uit, maar de rook trok wel naar bovengelegen verdiepingen. Daarna is rond 09:00 uur besloten om alle negen verdiepingen van de flat te ontruimen. De brandweer ventileert de woningen en voert metingen uit om te kijken of er koolmonoxide is vrijgekomen.

De veertig tot vijftig bewoners worden tijdelijk opgevangen in een naastgelegen pand. De eerste bewoners mogen rond 10:00 uur terug naar huis.

Acht bewoners zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, omdat ze rook hebben ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.