Flat Rotterdam-Ommoord ontruimd na brand

De brand is uit, maar de rook trok wel naar bovengelegen verdiepingen. Daarna is rond 09:00 uur besloten om alle negen verdiepingen van de flat te ontruimen.

"Voor ons was de grootste zorg de rook op de verschillende etages", vertelt Jop Heinen, woordvoerder Veiligheidsregio Rotterdam. De tachtig bewoners werden daarom opgevangen in een naastgelegen pand.

De brandweer ventileert de woningen en voert metingen uit om te kijken of er koolmonoxide is vrijgekomen. "De brandweer is nu bezig om iedereen weer terug naar hun woning te begeleiden. Dan doen we nog een meting op koolmonoxide, om te zien of het helemaal veilig is in de woningen", legt Heinen uit.

"Wij hoorden het brandalarm en zagen allemaal rook in de gang. Toen kwam al heel snel de brandweer. Ik mocht niet meer naar boven", vertelt een bewoonster. Ze schrok niet van de brand: "Er gebeurt hier dikwijls wat".

Acht bewoners zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, omdat ze rook hebben ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De bewoners zijn ondertussen allemaal weer terug naar huis.