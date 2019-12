Gezin uit Dordrecht ontvlucht Nederland na vuurwerkdrama bij vorige jaarwisseling

Dordtenaar Paul van Utrecht heeft het helemaal gehad met vuurpijlen en rotjes. Tijdens de vorige jaarwisseling ontplofte vuurwerk in zijn gezicht, waardoor zijn oog zwaar werd beschadigd. Paul en zijn gezin hebben daarom besloten Oud en Nieuw in Oostenrijk door te brengen.

"Net na twaalf uur gingen we naar buiten om vuurwerk af te steken. De eerste pot die ik aanstak, ontplofte recht in mijn gezicht", vertelt Paul. "Mijn zoontje van veertien zou hem eigenlijk aansteken, maar hij had koude handen, dus ik stak hem aan. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat hij het niet heeft aangestoken."

Het vuurwerk dat Paul afstak, was legaal vuurwerk. Hij droeg tijdens het afsteken geen vuurwerkbril. Op het moment dat het vuurwerk in zijn gezicht ontplofte, zag Paul met beide ogen niks. Hij werd vervolgens naar het Oogziekenhuis Rotterdam gebracht. Daar werd hij geopereerd.

Oog kapot

Na de operatie zag Paul met zijn ene oog honderd procent, met zijn beschadigde oog was dat maar een paar procent. Nu ziet Paul met zijn slechte oog dertig procent. "Het is gelukkig de goede kant opgedraaid. Meestal loopt het minder goed af met vuurwerkslachtoffers, want het is letsel waarbij het oog kapot is en er kan chemische schade plaatsvinden", vertelt Paul.

Paul heeft in zijn dagelijkse leven last van zijn oogbeschadiging. "Ik heb een telecombedrijf in de binnenscheepvaart en zit daardoor veel achter het scherm. Waar ik last van heb, is dat ik te veel lichtinval heb omdat er een gat naast m'n pupil zit. Als ik moe word, zie ik dingen dubbel."

Trauma

Het gezin uit Dordrecht is dit jaar het land ontvlucht. Paul vertelt daarover: "Ik wil het nu niet meer meemaken, vuurwerk. Mijn oudste twee kinderen van veertien en negen stonden erbij en hebben het zien gebeuren. Ik wil het hen niet aandoen, want ze hebben toch een trauma van toen ik daar afgevoerd werd met loeiende sirenes en een bebloed hoofd. Ik wil niet dat ze daar aan herinnerd worden."

Ondanks het incident vindt Paul vuurwerk nog steeds mooi. Toch ziet hij het liefst wat veranderen in de manier waarop we de jaarwisseling vieren: "Ik vind dat vuurwerk, zoals dat nu afgestoken wordt, afgeschaft moet worden. Het moet georganiseerd gaan gebeuren, zoals dat in Rotterdam bij de Erasmusbrug wordt gedaan. Dat zouden ze op meer locaties moeten doen."