Romantisch huwelijksaanzoek in Efteling voor Vlaardingse Sharon: 'Ik hield het niet droog'

Ricardo was maanden bezig met het voorbereiden van het huwelijksaanzoek. "Het moet wel heel speciaal zijn, je doet het maar één keer, dus dan moet je wel uitpakken." Ricardo wist meteen waar hij zijn Sharon dé vraag wilde stellen: "Ik wilde haar in de Efteling ten huwelijk vragen, omdat daar onze eerste date was. Ze hebben daar in de winter een heel groot kasteel en ik vond dat de ideale setting".

Wat volgde was een romantisch aanzoek. "Ik had een violiste ingeschakeld en ik heb haar, de kinderen en de familie daar naartoe laten sturen. Ik had me in de tussentijd omgekleed, pak aangedaan, ringen meegenomen. Toen kwam ik de trap af en heb ik haar ten huwelijk gevraagd", vertelt Ricardo.

'Eindelijk, na 6,5 jaar'

Vriendin Sharon was verrast: "Ik zag de violiste en toen dacht ik: gaat het nu eindelijk gebeuren? Toen zag ik al die koppies van m'n familie en kon ik het niet meer drooghouden. Eindelijk, na 6,5 jaar." Haar antwoord op het aanzoek was dan ook een volmondig 'ja'.

Het stel uit Vlaardingen geniet nog even van de verloving. Sharon is namelijk bezig met een opleiding, die wil zij vóór de bruiloft wil afronden. "Het plan is om in de zomer van 2021 te gaan trouwen."

Ricardo kijkt uit naar de huwelijksvoltrekking: "De bruiloft moet het aanzoek eigenlijk overtreffen. Ik heb iets te hoog ingezet, we gaan maar eens kijken hoe we dat gaan aanpakken. We gaan sowieso trouwen in Rotterdam, dan sta je al 1-0 voor."