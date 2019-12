Gewapende overval op snackbar in Spijkenisse: 'Geschrokken van jeugdige leeftijd daders'

Kort na acht uur vond er een gewapende overval plaats bij snackbar aan de Vlinderveen in #Spijkenisse. Twee gemaskerde verdachten van +/- 1.70m zijn gekleed in zwarte jassen, een hoodie en met een JD-sports tasje gevlucht in de richting van de Karperveen. Iets gezien, bel 112