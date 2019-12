Miljoenen naar transport op waterstof en batterijen voor schonere lucht

Transportbedrijven die vernieuwende, duurzame projecten starten, kunnen daarvoor subsidie krijgen van het Rijk. Minister Van Veldhoven van Milieu stelt 34,5 miljoen euro ter beschikking voor innovaties in de transportsector die nog niet op de markt zijn en beter zijn voor klimaat en luchtkwaliteit. Met dat geld kunnen ze sneller worden ontwikkeld.

Zo maakt het Rotterdamse transportbedrijf Vlot Logistics opleggers voor stenen en zware kraanwagens, die zonder uitlaatgassen rijden. De voertuigen, die tot 50 ton kunnen wegen, rijden op batterijen. Met mobiele opladers kunnen de kranen en stenenwagens hun batterij tijdens het laden en lossen opladen.

De eerste omgebouwde wagens op batterijen komen in 2020 op de weg. De bedoeling is ook om te kijken of deze milieuvriendelijke innovaties uit Nederland kunnen worden verkocht aan andere landen.

In 2021 krijgt Rotterdam veegwagentjes op waterstof en batterijen, gemaakt door een bedrijf in Hoogezand. In zeven steden, waaronder Dordrecht, komen waterstofstankstations.

De betrokken bedrijven betalen zelf ook mee met 47 miljoen euro en de EU legt 5,9 miljoen euro bij. De helft van het totale bedrag van 87 miljoen euro gaat naar transportinnovaties met batterijen, iets minder dan de helft naar projecten met waterstof en een klein deel naar uitvindingen met biobrandstof.

In 2017 was er eenzelfde subsidie. Daardoor wordt een deel van de pakketten in Rotterdam nu zonder uitstoot rondgebracht.