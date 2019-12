Voormalig Zesdaagse-winnaar Albert Torres haakt geblesseerd af

De winnaar van 2016 kwam vier weken geleden in Hong Kong hard ten val en hoopte op tijd hersteld te zijn. "We hebben het lang aangekeken, maar ondertussen ook gezocht naar een nieuwe maat voor Sebastian Mora", zegt wedstrijdleider Peter Schep.

Voor de vervanging van Torres kwam de organisatie uit bij de Maximillian Beyer, de regerend Duits kampioen in de scratch en koppelkoers. In de laatstgenoemde discipline wist Beyer tijdens het afgelopen EK Baanwielrennen ook brons te pakken, samen met een andere Zesdaagse-deelnemer: Theo Reinhardt.

"Of hij een goed tandem zal vormen met Mora is te bezien. Ze zullen een avondje aan elkaar moeten wennen", vervolgt Schep. "Beyer is heel rap, dus een mooie combi met Mora. In ieder geval is hij gedreven om zich in Rotterdam te manifesteren. Als het klikt met Mora, hebben we er een sterk, aanvallend koppel bij”.