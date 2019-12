Vermiste hond Ohkon uit Zwijndrecht dood gevonden

De vermiste, bijzondere Peruaanse naakthond van Rob en Anita Koning uit Zwijndrecht is overleden. De familie is heel verdrietig. De hond van elf maanden, die sinds 21 december werd vermist, is op de A16 aangereden en aan zijn verwondingen overleden.

"We hadden gehoopt dat het anders was gelopen", zegt een aangeslagen Anita. "We zijn allebei ondersteboven." Ohkon werd waarschijnlijk aangereden toen hij de A16 overstak van Zwijndrecht naar Hendrik-Ido-Ambacht, ter hoogte van de McDonalds.

Rob en Anita kregen het slechte nieuws van Dogsearch. Die organisatie heeft meegeholpen met de zoektocht, onder meer door berichten en updates te delen op Facebook. Ook werden zoekteams op pad gestuurd. Het gezin raadpleegden zelfs paragnosten om erachter te komen waar Ohkon was gebleven.

Tevergeefs, zo blijkt maandag. Een Engels sprekende vrachtwagenchauffeur had de dode hond zien liggen en stelde Dogsearch op de hoogte.

Voor Rob en Anita is het verlies een harde klap. Ze hadden Ohkon nog maar een paar dagen toen hij wegrende. "Het is ons blijkbaar niet gegund om Ohkon een blij leven te geven", zegt Anita.



Op Facebook leeft Dogsearch erg mee met de familie Koning. "Lieve lieve mooie Ohkon, dapper mannetje, wat hadden we je graag weer terug in je warme mandje willen brengen.. en wat hebben we ons met elkaar daar dag en nacht voor ingezet. Het mocht helaas niet zo zijn...", schrijft de organisatie op Facebook.