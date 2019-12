Sparta trekt linksback Mica Pinto aan

In de zoektocht naar versterking voor de linksbackpositie heeft Sparta al snel toegeslagen. De Portugees Mica Pinto komt over van Fortuna Sittard en sluit na de jaarwisseling aan bij Sparta.

De 26-jarige Pinto, die zowel de Luxemburgse als Portugese nationaliteit heeft, begon het seizoen als aanvoerder van Fortuna Sittard. Voor deze club speelde hij sinds 2018 toen hij het Portugese Belenenses verruilde voor Zuid-Limburg. Daarvoor kwam hij in de jeugd onder andere uit voor het Franse FC Metz en de Portugese topclub Sporting.

Blessure

Dit seizoen kwam hij als aanvoerder van de Limburgers tot slechts zeven Eredivisiewedstrijden. Dit kwam vooral door een hoofdblessure die hij uitgerekend in het doelpuntloze gelijkspel tegen Sparta opliep.

"Het is al langer bekend dat we een extra linksback willen toevoegen aan de selectie. Met Mica halen we een speler binnen die beschikt over een winnaarsmentaliteit die bij Sparta past", zegt Henk van Stee via de website van Sparta, die ook toevoegt dat Pinto inmiddels is hersteld van zijn blessure.

Pinto heeft op Het Kasteel een contract tot medio 2021 getekend met een optie voor een extra seizoen. Hoeveel Sparta neerlegt voor de Portugese linksback is onbekend.