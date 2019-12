Rotterdamse wandelgoeroe: 'De opkomende zon werkt als een driedubbele espresso'

Wandelgoeroe Iddo Drevijn organiseert vanuit zijn bedrijfje Idodidid wandeltochten. De tochten moeten zorgen voor rust in je hoofd en zijn soms ook een tikje spiritueel. Er worden filosofische gesprekken gevoerd en er vindt coaching plaats. "Het wandelen is een vertrekpunt voor veel meer dan rust."

Voor de serie Rijnmond Inspireert gaat presentator Peter van Drunen op zoek naar inspirerende regiogenoten. Drevijn is zo'n inspirator. Zijn wandeltochten vinden plaats in onze regio, maar ook Georgië, Italië en Ierland.

Zijn liefde voor wandelen werd aangewakkerd na een nachtelijke wandeling langs de Akkerdijkse Plassen. "Het was een nacht na lang stappen. Ik werd gegrepen door het veranderende licht in de lucht. Ik dacht: ik kan mijn mand in gaan, maar ik besloot op de fiets te springen en verder te rijden naar het polderland."

Hij maakte een wandeling tijdens het opkomen van de zon. Dit raakte hem zo dat hij besloot er iets mee te gaan doen. "Ik vergelijk dit beeld altijd met het drinken van een driedubbele espresso: een opgewekte ervaring. Iedereen kent het wel als je 's ochtends naar je werk rijdt en je ziet de zon opkomen. Het is een ervaring die bijna niet in woorden valt te omschrijven. Dat probeer ik om te zetten in een event."

Drevijn ergert zich aan de alledaagse drukte van tegenwoordig. Zo pleit hij voor afschaffing van koopzondagen. "We moeten de balans herstellen", zegt de vitaliteitsondernemer. "Het zou het beste zijn als we terugkeren naar de vibe van de jaren negentig met de zondagsrust. Een rustmoment in het centrum van de stad is in het belang van de Rotterdammers in plaats van die koopdriftige zondagen."

Nieuwjaarshike

Ook voor volgend jaar staan al weer wandelingen op de planning. Zo gaat een groep op 1 januari onder begeleiding van Drevijn een nieuwjaarshike doen van Amsterdam naar Arnhem over het langste wandelpad. "Het wordt een pittige tocht van dertig kilometer waarbij we met goede, frisse moed, het nieuwe jaar in gaan."

Drevijn hoopt in de toekomst een spiritueel centrum te openen in hartje Rotterdam. "Wel uit Rotterdams hout gesneden, met een aardse mentaliteit en klare taal. Een plek waar je met elkaar in gesprek kan gaan."

De tegeltjeswijsheid die Drevijn wil meegeven, heeft te maken met goed voor jezelf zorgen. "Wat er ook gebeurt, stel je zelf als prioriteit nummer één. Zorg goed voor jezelf, want als je dat doet, ben je er ook voor de ander."