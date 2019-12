Foto: AS Media

Een automobilist is maandagmiddag tegen een pilaar van een viaduct gebotst op de Vondelingenweg in Pernis. Hij moest door brandweerlieden uit zijn voertuig worden bevrijd.

Het ongeluk gebeurde even voor 13:00 uur. Ook een traumateam kwam ter plaatse om hulp te verlenen.

De man is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de oorzaak is geweest van het ongeluk, is niet duidelijk.