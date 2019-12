Ragnar Ache op weg naar Eintracht Frankfurt

De jeugdinternational van Duitsland zal het lopende seizoen afmaken bij Sparta en vertrekt pas in de zomer naar zijn vaderland. Ache is geboren in Frankfurt en verhuisde in zijn jeugd naar Rotterdam, waar hij in de jeugdopleiding van Sparta terechtkwam. Van daaruit groeide hij door tot een basisspeler van het eerste elftal. In de eerste seizoenshelft van de Eredivisie wist hij voor Sparta vijf doelpunten te maken.

Sparta heeft nog niet gereageerd op het aanstaande vertrek van Ache. Bij een transfer naar de huidige nummer dertien van de Bundesliga komt de aanvaller oud-Feyenoorder Jonathan de Guzman tegen, die sinds 2017 bij Frankfurt speelt.