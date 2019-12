'Brand in 2010 bewees veiligheid vuurwerkopslag'

Op nieuwjaarsdag is het precies tien jaar geleden dat Dordrecht werd opgeschrikt door een grote brand in het Vrijetijdscentrum. Menigeen vreesde een vuurwerkramp à la Enschede, omdat er bij de winkel nog veel onverkocht vuurwerk lag.

Eigenaar John Brand kijkt met gemengde gevoelens terug op die eerste januari 2010. "Dat hoop ik nooit meer mee te maken, maar geluk bij een ongeluk was dat we daarna grotere bunkers konden bouwen volgens de nieuwste veiligheidsnormen."



"Eigenlijk bewees de brand hoe veilig de vuurwerkopslag al was. In de oude bunkers deed de sprinklerinstallatie keurig zijn werk", weet Brand. "De winkel brandde helemaal af, maar de bunkers bleven intact."

De eigenaar van het VTC heeft dit jaar 18 duizend kilo vuurwerk ingeslagen en zegt geen last te hebben van het feit dat er een vuurwerkverbod is gekomen voor de binnenstad en er een grote vuurwerkshow komt bij het Drierivierenpunt.

"Zo'n show is altijd leuk. Op Koningsdag ga ik zelf ook vaak kijken. Maar dat verbod vind ik raar. Er is in de binnenstad nog nooit iets misgegaan met consumentenvuurwerk. In andere wijken van de stad mag het wel. En wie gaat op dat verbod toezien? Handhavers hebben wel wat beters te doen, denk ik."