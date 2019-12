Wethouder Albert Abee verruilt gemeente Lansingerland voor Westland

De fractie en het bestuur van CDA Lansingerland betreuren het vertrek van Albert Abee, maar hebben veel waardering voor zijn inzet in de afgelopen 5,5 jaar.

CDA-fractievoorzitter Matthijs Ruitenberg: "Het is ongelofelijk jammer dat we deze uitstekende wethouder nu moeten laten gaan, maar we begrijpen dat hij deze stap wil maken. Wethouder worden in een gemeente met de omvang en bestuurlijke uitdagingen van Westland is een mooie bekroning voor een lange bestuurlijke loopbaan."

Wie Abee zal opvolgen, is nog niet duidelijk. "We verwachten dat we medio januari een zeer geschikte kandidaat kunnen presenteren, die prima past bij de duurzaamheid, glastuinbouw en greenport, financiën en grondzaken”, aldus Ruitenberg.