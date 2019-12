Gemeente Rotterdam strooit maandag al tegen gladheid op nieuwjaarsdag

De zoutopslagloods in Rotterdam. Foto: Archief

Een strooiactie die zo vroeg van tevoren plaatsvindt, is uniek. Toch is het eind 2019 mogelijk. Omdat er geen regen is voorspeld voor aanstaande dagen, heeft het weer geen invloed op de werking het zout. Daardoor kan er maandag al preventief gestrooid worden.

De gemeente Rotterdam is blij met het droge weer. Het personeel dat de wegen strooit, is ook verantwoordelijk voor de schoonmaak van de stad. En die hebben het rondom de jaarwisseling al druk genoeg. Doordat de strooiactie maandagmiddag al van start kan gaan, kan het personeel goed ingepland worden.