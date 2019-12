Veel optredens bij afscheid Jules Deelder, Rijnmond is er live bij

Op Oudjaarsdag neemt Rotterdam afscheid van een icoon. Dichter, schrijver, muzikant en nachtburgemeester Jules Deelder wordt in het bijzijn van familie en vrienden gecremeerd. Daarna kan het publiek in De Doelen een laatste groet brengen aan Deelder.

De Doelen opent vanaf 15:30 uur de deuren. Er zijn optredens van verschillende artiesten, onder wie Kim Hoorweg, Terts Brinkhoff, Cok van Vuuren, Arend Niks, Peter Wassenaar, Aad van Pijlen, Boris van der Lek, Hans Dulfer, Benjamin Herman en Keimpe de Jong.

Bart Chabot

Onder meer de locoburgemeester Bert Wijbenga, acteur John Buijsman, schrijver Elfie Tromp, dichter Rien Vroegindeweij, hoofdredacteur van de Bezige Bij Suzanne Holtzer en dichter en schrijver Bart Chabot zullen spreken.

Burgemeester Aboutaleb zal niet bij de herdenking zijn, omdat hij nog op vakantie is. Hij is wel op tijd terug om 's avonds bij het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug te zijn.

Het afscheid in De Doelen verloopt niet volgens een vast programma, maar gaat lekker op z'n Deelderiaans.

Rijnmond

Rijnmond doet op radio, tv en online live verslag van het afscheid. Vanaf 15:00 uur start presentator Dennis Kranenburg met een speciale radio-uitzending. Verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Marion Keete melden zich met updates vanuit de Doelen.

Op tv presenteert Suzanne Mulder een live-uitzending. Samen met verslaggever Anton Slotboom doet zij verslag van het afscheid in de Doelen. Die uitzending is ook live te volgen via rijnmond.nl.