Vuurwerktrends: minder knal, meer sier en 'compound cakes'

Het zijn drukke tijden voor vuurwerkhandelaren zoals Hugo Groeneweg. Hij verkoopt op drie plekken in de regio vuurwerk. Rijnmond vroeg Groeneweg wat de vuurwerktrends van dit jaar zijn.

Groeneweg trekt een zware doos uit het schap. "El Patron is de grootste compound cake die we hebben." Een compound cake is een doos met daarin geschakelde siervuurwerkpotten. Ze zijn de vuurwerktrend van dit jaar.

De compound cake van Groeneweg heet El Patron, zo werd de Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar genoemd. Net als de handelswaar van Escobar is dit niet goedkoop: voor 150 euro kan je El Patron afvuren. Over de kleur kan hij Groeneweg kort zijn: "Het is wit vuurwerk en honderd procent puur kruid."



Knallen op zijn retour

Wat Groeneweg opvalt is dat er steeds minder knal en meer siervuurwerk verkocht wordt. "Knalvuurwerk is niet eens tien procent van mijn totale verkoop."

Het negatieve sentiment tegen knalvuurwerk kan een reden zijn volgens hem. "Het is bijvoorbeeld belachelijk dat er vuurwerk naar dieren wordt gegooid. Gebruik je verstand." Het 'rotje' zal volgens hem dan ook ooit uitsterven. "Over vijf of zes jaar zal er geen knalvuurwerk meer zijn."