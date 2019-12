Brandweer blust brand bij buren met brandslangen kazernekeuken

De brandweer heeft maandagmiddag een man en hond gered uit een brandende woning in de Rotterdamse Millinxbuurt. Het vuur woedde naast de brandweerkazerne. Vanuit de keuken van de kazerne werd vast begonnen met blussen, aldus een woordvoerder.

De brand brak rond 17:15 uur uit op het balkon van het huis in de Moerkerkestraat. Al snel sloeg het vuur door in de woning. De dienstdoende brandweerlieden waren op dat moment net bezig met het koken van hun avondeten. Ze rolden direct de brandhaspels in de keuken uit om het vuur te bestrijden.

Een tweede ploeg ging naar de woning en forceerde daar de deur. Daar bleek de bewoner in diepe slaap. Samen met zijn hond is hij uit het pand gehaald.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon zo voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Het appartement is zwaar beschadigd en de bewoner kan voorlopig niet terug naar huis.