Stadsgids Eveline draagt een jaar lang applaus op aan hulpverleners

"Het enige wat ik doe is een beetje in de stad rondhangen, vloeken en mensen beledigen. Hoe meer ik ze beledig, hoe harder het applaus. Maar hulpverleners hebben als baan mensenlevens redden en krijgen nooit applaus. Ze krijgen niet het respect dat ze verdienen."

Eveline las vorig jaar op deze website over een openhartoperatie op de stoep van een discotheek en toen dacht ze: "Wow, we worden blijkbaar veilig gehouden door mensen die daartoe in staat zijn." Twee dagen later was het 'helemaal foute boel' in haar wijk Feijenoord met hulpverleners.

Ze ergerde zich aan de agressie tegen hulpverleners en vond dat ze er iets mee moest doen. Zo kwam het idee van de applausvideo tot stand. "Ik wilde een filmpje maken dat mensen laat lachen, waar je vrolijk van wordt en dat hulpverleners het respect geeft dat ze verdienen."

"Zodra het applaus aan het einde van een stadstoer begon, zei ik: 'Oeh, mag ik even wat vragen? Mag ik jullie applaus filmen en doneren aan de hulpverleners?' Daar is zo ontzettend enthousiast op gereageerd! Geweld tegen hulpverleners leeft bij de Nederlanders."

In de video van Eveline zien we 167 groepen hard applaudisseren. Eveline heeft de video op verschillende sociale media kanalen gedeeld. "Ik hoop dat de video zoveel mogelijk hulpverleners bereikt en dat alle hulpverleners in Nederland het applaus een keer zien. Ik wil hen het idee geven dat de meeste mensen in Nederland heel trots op ze zijn."