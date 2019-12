Geboorte, familiedrama en The Passion: Dordtse burgemeester blikt terug op bewogen 2019

Kolff praat over hoogte- en dieptepunten in Dordrecht, zoals de live-uitzending van The Passion en het familiedrama in Sterrenburg. Ook was er een persoonlijk hoogtepunt, want Kolff kreeg een dochtertje.

De Dordtse burgemeester voorziet nog twee lastige jaren voor de politie, maar verwacht dat het korps in 2021 weer op sterkte komt.

Ook zegt hij zich inmiddels zo thuis te voelen in Dordrecht, dat hij er langere tijd hoopt te blijven.

Het eindejaarsgesprek met Kolff is een co-productie van Rijnmond met de lokale omroep RTV Dordrecht.