'Autobaby' Mace heeft twee tandjes en zegt 'papa'

Het einde van 2019 is bijna in zicht. Daarom blikt Rijnmond terug op bijzondere gebeurtenissen die dit jaar plaatsvonden, zoals het verhaal van 'autobaby' Mace, die eind april op de N471 werd geboren.

Moeder Nathalie van Malssen uit Berkel en Rodenrijs had een weeënstorm en stapte met vader Robin in de auto naar het Sint Franciscusziekenhuis. Maar ter hoogte van metrostation Meijersplein, was er geen houden meer aan. Het hoofdje van baby Mace was al te zien.

Mijn man was in totale paniek", zegt Nathalie. "Hij zat achter het stuur met 112 te bellen. En ik gilde dat ik het niet meer hield. Uiteindelijk heeft hij de auto aan de kant gezet en toen kwam Mace.

Mace is nu acht maanden oud en het gaat goed met hem. Hij heeft al twee tandjes en kan een beetje praten. "Hij zegt papa", vertelt moeder Nathalie. "Het is het eerste wat hij zegt, beetje jammer weer..."

Ambulance

Het verhaal van autobaby Mace kreeg nog een andere, bijzondere wending. Een ambulance was bij de geboorte op de N471 naar het gezin onderweg. De ambulanceverpleegster bleek ook Nathalie te heten en een gelijknamige zoon te hebben.

De vader van Nathalie, die dit jaar overleed, was ambulancechauffeur. Hij bleek altijd op dezelfde ambulance te hebben gereden waarmee moeder Nathalie en zoon Mace werden opgehaald. "Dat was achteraf erg toevallig."

Voor Nathalie was dit jaar een 'emotionele rollercoaster'. "Het besef dat Mace langs de weg is geboren is zo langzaam ingedaald. We zijn ook mijn vader verloren dit jaar. Het is een verdrietig en een mooi jaar", besluit Nathalie.