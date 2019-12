Bewoners Rotterdamse verzorgingshuizen genieten van Kerstcircus in Ahoy

Dertienhonderd bewoners van verzorgingshuizen van Laurens in Rotterdam hadden maandag de dag van hun leven. Ze mochten naar een speciale laatste voorstelling van het Kerstcircus in Ahoy.

Mevrouw Van Ast is één van de mensen die twee kaartjes heeft gekregen. Ze heeft haar oud-buurman en mantelzorger meegenomen. Ze kennen elkaar al zo'n veertig jaar. Ze worden met een bus opgehaald en naar Ahoy gebracht.

Onderweg rijdt de chauffeur speciaal even door het centrum van Rotterdam; een hoogtepunt voor de bewoners. "Er is wel veel veranderd. Is dit de Kop van Zuid?", vraagt mevrouw Van Ast verbaasd.

Eenmaal aangekomen in de evenementenhal is het nog een heel geregel, want honderden ouderen met rollators en in rolstoelen naar hun plek krijgen vergt nogal wat planning.

En dan is het genieten, niet alleen van het kerstcircus, maar ook van het eropuit zijn. "Nu kun je eens kletsen en dat vind ik wel belangrijk", zegt mevrouw Van Ast. "De meeste mensen zitten maar de hele dag op de kamer. Alleen met het eten komen ze er vanaf. Zo kom je eens in contact met anderen, hè."