Meer ontspannen in 2020? Rijnmond op Wintertoer naar de sauna

Op de drempel van 2020 is het tijd voor goede voornemens. De één mindert met eten, de ander met drinken of roken, al dan niet tijdelijk. Anderen gaan vaker sporten, met de trap of op de fiets naar het werk. Ze werken zich in het zweet voor een gezonder leven. Dat kan ook zonder veel moeite te doen. Voor de Rijnmond Wintertoer reisde Erik Lemmers maandag naar de sauna in 's-Gravendeel waar bezoekers zweten voor ontspanning.

"Ik zweet altijd wel, maar dit is echt extreem. Het is overheerlijk", zegt een bezoeker. Hij is neergestreken in de sauna waar medewerker Patrick van Thermen net een opgieting heeft gedaan. "Ik heb net meerdere keren water op de stenen gegooid. Dat water is verdampt en heb ik rondgewapperd naar de mensen", zegt hij terwijl hij met een ontblote bast en een indrukwekkende tatoeage op zijn rug de mensen toewuift.

Alles draait in de sauna om ontspanning, of het nu om de sauna zelf gaat, een koud dompelbad, het Turks zwembad of de masseur. Bezoekers van 16 tot 85 jaar geven zich er bloot voor een goed gevoel.

"Het grootste misverstand wat ik zelf ervaar bij mensen die niet naar de sauna gaan, is dat ze denken dat als je naakt loopt dat het eng is", zegt eigenaar Freek Naaktgeboren. "Dat is misschien een minuut want je bent allemaal naakt. De schaamte die je zou voelen, is meteen weg. Dat is ook bevrijdend."

Hij raadt bezoekers - hoe kan het ook anders - alles aan wat er te doen is in zijn saunacomplex. In een bijna plechtige stilte of juist bij het geluid dat klankschalentherapeute Laura produceert. Aan vijf verschillende schalen weet ze vijf soorten geluid en trillingen te ontlokken. De bezoekers zakken langzaam weg op een bedje en lopen daarmee het risico om nooit meer naar huis te gaan.

"Je voelt je echt een beetje in het bed zakken van de trillingen die door je lichaam heen gaan. Soms val ik zelf ook bijna in slaap. Het is heel ontspannend."