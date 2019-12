Dief met spijt brengt buit terug naar schaatsbaan in Middelharnis

Een opmerkelijke zet van een dief uit Middelharnis. Hij had in de nacht van vrijdag op zaterdag twee speakers meegenomen van de schaatsbaan op het Diekhuusplein die daar door de ondernemersvereniging was opgebouwd. Een dag later had de man spijt en zette de boxen terug, met een excuusbriefje ernaast.

"Met m'n dronken kop deze boxen meegenomen. Had er toen ik nuchter was gelijk spijt van! Nogmaals, sorry", staat er op het briefje.

Dat de dief ineens berouw toonde, komt mogelijk ook doordat het Facebook-bericht over de diefstal binnen de kortste keren massaal werd gedeeld. "Normaal bereiken we zo'n vijfduizend mensen. Nu was dat vijftienduizend", zegt Angelique Lagerwerf, bestuurslid van winkeliersvereniging Middelharnis Centrum. "Het werd hem denk ik te heet onder de voeten."

Angelique is dolblij dat ze weer terug zijn, maar het leed is al geschied. Vanwege de diefstal is besloten om de schaatsbaan vroegtijdig af te breken en ze wordt niet opnieuw opgebouwd, ook niet nu de speakers terug zijn.

"Hij zou tot en met 31 december blijven staan, maar we zijn er wel klaar mee", zegt Angelique. Het is ook niet de eerste keer dat er een incident is bij de schaatsbaan. "Ze zijn al een keer 's nachts op de baan geweest en hebben toen alles overhoop gehaald. Daar zijn camerabeelden van." Ook werd de kerstboom weggehaald en zijn er kabeltjes meegenomen.

De speakerdiefstal was de druppel. "We hadden open kunnen blijven, ook zonder boxen, maar we waren het gewoon zat. Wie zegt dat ze niet de volgende avond terugkomen om de rest mee te nemen? Je moet gewoon van andermans spullen afblijven. Waarom moet jij het als enkeling verpesten voor de rest?", vraagt Angelique zich af.

De vereniging weet niet wie de speakerdief is. Er stond geen naam op het briefje. Angelique heeft wel een vermoeden. "Er zijn hier wat jongeren die het leuk vinden om rottigheid te trappen, dus daar zal het wel mee te maken hebben."

Of er volgend jaar weer geschaatst kan worden op het pleintje? "Dat weet ik niet. Ik ga het in ieder geval niet organiseren", zegt Angelique.