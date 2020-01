Luister naar vijf bijzondere creatievelingen uit 2019

Sinds afgelopen jaar 2019 hoor je iedere maandag- tot en met donderdagavond om 19:00 uur op Radio Rijnmond gesprekken met bijzondere regiogenoten. Iedere donderdagavond is er extra aandacht voor cultuur. En dat is een breed begrip! Er kwamen talloze creatieve mensen aan het woord, ieder met hun eigen bijzondere verhaal of kijk op het leven.