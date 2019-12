Het weer van vandaag: rustig en droog

Oudejaarsdag verloopt grijs en nevelig, in de loop van de middag verschijnen vanuit het noorden opklaringen. Het blijft droog en het wordt 6 of 7 graden. Er waait een zwakke en aan zee matige oostenwind.

De jaarwisseling en de eerste nacht in het nieuwe jaar verloopt rustig en droog. Er is kans op dichte mist met een zicht minder dan 200 meter en mogelijk zeer dichte mist met een zicht minder dan 50 meter. De temperatuur ligt rond middernacht op +2 graden en daalt daarna naar rond het vriespunt, waardoor het lokaal glad kan worden. De zwakke en aan zee matige wind komt uit het zuidoosten.

Nieuwjaarsdag begint de dag wellicht grijs en mistig, in de loop van de ochtend komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en de temperatuur komt uit op 6 graden. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden.

Vooruitzichten

Donderdag is het veelal bewolkt en droog. Op vrijdag en zaterdag passeren zwakke storingen die met name op vrijdag voor wat regen gaan zorgen. Zondag blijft het droog en zien we ook af en toe zon. Vrijdag kan het wel 10 graden worden en ook de nachten verlopen vanaf vrijdag zacht. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de winter tot half januari al afschrijven.